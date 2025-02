Globo 'gasta ideias' e futuro do BBB 25 preocupa, diz Chico Barney

A produção do BBB 25 apresentou uma dinâmica nova nesta quinta-feira (6), em que os brothers precisavam ficar paralisados quando Gracyanne Barbosa retornou para a casa depois de seu tempo no Quarto Secreto. Este foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (6).

No entanto, a dinâmica acabou durando pouquíssimo tempo. Como punição, toda a casa foi para o Tá com Nada —exceto Gracyanne. Para Chico Barney, esse resultado vem da união que os participantes têm tido entre si, com poucos conflitos.

Eles estão gastando já a gaveta de ideias no primeiro mês do programa. Fico até preocupado para saber o que vai ser de fevereiro.

Chico Barney

Outra dinâmica da semana foi o fechamento de um dos quartos. Isso aconteceu como consequência da escolha de Thamiris e Camilla, que escolheram pegar para si o valor em dinheiro oferecido pela produção do que acrescê-lo ao prêmio final do reality.

Eu acho que o fechamento de um quarto tem a tendência de azucrinar mais as pessoas (...) Não pode acabar essa história no sábado. Tem que durar até terça que vem.

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.