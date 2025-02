A reação do filho de Erasmo Carlos sobre música ícone de 'Ainda Estou Aqui'

"É preciso dar um jeito, meu amigo", de Erasmo Carlos (1941-2022), é um dos grandes destaques da trilha sonora de "Ainda Estou Aqui", muito bem recebida pelo público e pela crítica.

Com o sucesso do filme, que concorre ao Oscar, a faixa do "Tremendão" - apelido que Erasmo ganhou durante a Jovem Guarda nos anos 60 - explodiu nos streamings e nas redes sociais.

O que aconteceu

A partir do longa de Walter Salles, muitos puderam conhecer o trabalho solo de Erasmo Carlos. Sua parceria de sucesso ao lado do amigo Roberto Carlos sempre esteve muito mais sob os holofotes.

"É preciso dar um jeito, meu amigo" registrou aumento de cerca de 455% nas plataformas de streaming. No Instagram, a música alcançou mais de 4 milhões de visualizações.

No YouTube, só no canal de Erasmo já são mais de 1,4 milhão de visualizações. Todos os dados foram divulgados pela Universal Music Brasil.

Erasmo Carlos foi um dos ícones da Jovem Guarda Imagem: Arquivo Pessoal

A canção lançada em 1971 compõe o disco 'Carlos, Erasmo' e tinha menos de 25 mil streams diários. Segundo a Universal, a faixa chegou a atingir mais de 120 mil depois do filme "Ainda Estou Aqui".

Leonardo Esteves, empresário e filho de Erasmo Carlos, celebra o sucesso da canção. Ele afirma que o pai queria ser lembrado por suas músicas e que a faixa que compõe o filme nunca foi amplamente conhecida pelo público.

Este momento agora é muito emblemático, porque ele está conquistando o mundo literalmente, com uma música que, inclusive, nem fazia parte das mais tocadas dele e que agora está sendo redescoberta através das plataformas digitais. Leonardo Esteves, filho de Erasmo Carlos, à Veja

"Gente Aberta", outra música do mesmo disco, ficou no topo das mais tocadas após as buscas pelo disco. A partir de "É preciso dar um jeito, meu amigo", mais faixas de Erasmo ficaram em evidência e conquistaram o público.

Depois que os discos chegaram às plataformas, "Gente aberta" se tornou a mais ouvida. Então, a gente sabia que a redescoberta desse lado da obra do Erasmo ia acontecer. E é um lado de que ele gostava muito, depois da Jovem Guarda e sem serem as músicas mais conhecidas Leonardo Esteves

Erasmo Carlos na capa de seu disco 'Carlos, Erasmo', de 1971 Imagem: Divulgação

Emoção e expectativa

Leonardo acredita que a música ganhará mais destaque ainda com essas três indicações do filme ao Oscar. "Eu, como mero emissário do legado do meu pai, fico emocionado imaginando ele aplaudindo na plateia, com uma pipoca na mão, e pensando: 'Eu cheguei de muito longe, e a viagem foi tão longa?", refletiu o filho de Erasmo, ao O Globo.

Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou "Ainda Estou Aqui" elogiou a escolha da trilha sonora. Segundo o escritor, nenhuma música que ele próprio indicou entrou na playlist do filme.

(...) Quando vi o filme, pensei: 'Nossa, olha essa música do Erasmo Carlos. E eu nem conhecia essa música dele. Amei a escolha do Tom Zé, porque ele é meu amigo. Juca Chaves também, e faz todo o sentido, porque tocava muito na minha casa. Ele era o grande gozador da ditadura. Não sei se foi o Walter, quem fez aquela trilha, mas se encaixou no filme de um jeito... Assim como tudo no filme. Os atores, a casa, a fotografia, o roteiro e, claro, a trilha Marcelo Rubens Paiva, em nota à imprensa

Pedido de licenciamento de "É preciso dar um jeito, meu amigo" para uso no filme foi feito antes da morte de Erasmo, em 2022. Leonardo relembra que o pai soube detalhes de quem comporia a produção do filme, o que o deixou bem feliz e satisfeito.