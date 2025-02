Estelionato, sexo pensando em criança e mais: as polêmicas de Eduardo Costa

Nesta semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão de Eduardo Costa, 46, após o cantor descumprir sentença de processo contra Fernanda Lima, 47. Essa, no entanto, não é a primeira polêmica na carreira do sertanejo. Relembre outras:

Sexo pensando em bebê

Imagem: Reprodução

Eduardo Costa deu uma declaração polêmica em live com Leonardo na pandemia. Ele dizia que o bebê da também cantora Thaeme Mariotô era bonito, e afirmou que iria "transar pensando no bebê da Thaeme" para fazer um filho de beleza igual. Na época, ele disse que a repercussão negativa o fez considerar abandonar os palcos. Depois, no entanto, disse que conversou com Thaeme e que ela riu da situação.

Edição de foto

Eduardo Costa em foto publicada no Instagram e acusada de excesso de edição Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2020, uma foto postada pelo cantor causou estranhamento. Nos comentários, ele foi acusado de exagerar na edição da imagem. Em seguida, fez outra postagem admitindo: "Tem uns que enjoado demais da conta, qual o problema de usar Photoshop oww. Todo mundo usa, e nem fui eu quem usei, nem sei mexer nessa disgrama".

Procedimentos estéticos

Imagem: Divulgação

As mudanças no rosto de Eduardo Costa já preocuparam os fãs. Em entrevista ao Fofocalizando em 2023, ele contou que precisa fazer harmonização facial por sequelas de um acidente de avião que sofreu em 2011: "Eu quebrei maxilar de um lado e de outro. Como era uma semana lotada de show, eu acabei deixando o osso trincado. Eu tenho que fazer preenchimento porque tenho lado maior que o outro".

Estelionato

Em 2021, Eduardo Costa disse ter levado um calote do ex-jogador de futebol Fábio Júnior Pereira. O cantor afirmou que vendeu por R$ 10 milhões sua casa no bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte, mas não recebeu o dinheiro. O ex-jogador, por sua vez, disse que chegou a assinar o contrato, mas fez um "distrato informal" após seus advogados descobrirem irregularidades no imóvel.

Em 2022, Eduardo Costa virou réu por estelionato no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No ano seguinte, no entanto, o jogo virou: Fábio Júnior foi condenado a pagar R$ 1 milhão a Eduardo Costa.

Arrependimento por apoio a Bolsonaro

Eduardo Costa fez live com Bolsonaro durante a corrida eleitoral de 2018 Imagem: Reprodução/Facebook

Nas eleições de 2018, Eduardo Costa fez campanha para Bolsonaro. Ele participou de lives com o então candidato e, num clipe que viralizou no TikTok, afirmou: "Bolsonaro presidente, e o resto é filho da p***!". Em 2023, no entanto, se disse arrependido do envolvimento com a política, porque seus posicionamentos fizeram algumas pessoas terem "antipatia" por ele. O cantor afirma que isso reduziu sua agenda de shows e gerou um prejuízo de R$ 5 milhões.