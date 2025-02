Drew Barrymore revela melhor beijo em cena: 'Admiração verdadeira'

Drew Barrymore, 49, revela quem deu o melhor beijo em cena.

O que aconteceu

A atriz foi questionada sobre o "melhor beijador". Andy Cohen fez a pergunta no "Watch What Happens Live", exibido nesta quarta-feira (6).

De acordo com ela, Adam Sandler é o melhor parceiro de beijo nas telas. "Amo que eu e Adam Sandler sejamos tão platônicos. Nunca namoramos, a esposa dele, Jackie, é minha amiga querida. Mas amo estar em filmes com ele", declarou.

Acho que estamos representando algo maior do que uma química quente e sexual. Estamos representando uma admiração verdadeira por outra pessoa.

Adam Sandler e Drew Barrymore estrelaram três filmes juntos. Eles foram pares românticos em "Afinado no Amor" (1998), "Como se Fosse a Primeira Vez" (2004) e "Juntos e Misturados" (2014).