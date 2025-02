'Dragon Ball Daima' chega ao cinema com novo vilão, crueldade e Goku jovem

Três episódios da saga "Dragon Ball Daima" serão exibidos no cinema como parte das comemorações pelos 40 anos da franquia. Na série cheia de ação e humor, Goku e seus amigos terão de enfrentar uma inesperada mudança e partir para um novo mundo.

O que será exibido de "Dragon Ball Daima"?

"Dragon Ball Daima" estreou no fim de 2023 e está em exibição nas plataformas Crunchyroll, Max e Netflix para o público brasileiro. Até o momento, foram exibidos 16 episódios —sendo um novo por semana— com áudio em japonês e legendado em português no Brasil.

A estreia dos episódios de "Dragon Ball Daima" no cinema acontece nesta quinta-feira (6). A nova trama traz Goku e seus amigos após os eventos de "Dragon Ball Z", quando a batalha contra Majin Boo foi concluída. Com a morte de Dabura, Gomah assume o posto de rei do Muno dos Demônios e decide usar o poder das esferas do dragão para transformar os protetores do planeta em crianças para enfraquecê-los. Assim, ele não corre o risco de ser morto como Majin Boo.

Dragon Ball Daima: Goku e Vegeta voltam a ser crianças após uso das esferas do dragão Imagem: Divulgação/Toei Animation

Primeiro episódio de "Dragon Ball Daima": enquanto Goku e seus amigos curtem a paz na terra, Gomah se torna rei do Mundo dos Demônios e se desespera ao saber que os guerreiros saiyajins foram capazes de matar Majin Boo. Sem conseguir usar as esferas de seu planeta, o vilão decide visitar a terra para usar as esferas do dragão locais para transformar os heróis em criança.

Goku, Vegeta e Piccolo em 'Dragon Ball Daima' Imagem: Divulgação/Toei Animation

Segundo episódio de Dragon Ball Daima: Com o sucesso do plano diabólico do Rei Gomah, Goku e Vegeta e seus amigos voltam a serem crianças de 6 anos — enquanto as crianças se tornam bebê. Para entender quem era o novo vilão, os guerreiros decidem viajar ao Reino dos Demônios para usar as esferas do dragão do outro universo para reverter a magia.

Terceiro episódio de Dragon Ball Daima: os guerreiros saiyajins conseguem chegar no Terceiro Mundo dos Demônios —primeira etapa para o Rei Gomah —com apoio de Glorio, um súdito da Dra. Anrisu que busca também conseguir o poder do reino diabólico. Eles são surpreendidos com ataques de demônios e ladrões na chegada e causam espanto ao revelarem seus poderes.

"Dragon Ball Daima" foi a última criação de Akira Toriyama —que morreu em março de 2024. Com direção de Yoshitaka Yashima e Aya Komaki, o roteiro é assinado por Yuko Kakihara e a produção é da Toei Animation. A distribuição nas telonas é da Paris Filmes.