Dona de Mangue Seco, Tonha passa por transformação incrível em 'Tieta'

Tonha (Yoná Magalhães) passa por uma transformação incrível nos próximos capítulos da reprise de "Tieta" (Globo).

O que vai acontecer

Após a morte de Zé Esteves (Sebastião Vasconcellos), Tonha não manterá o visual de viúva por muito tempo. Tieta (Betty Faria) será a responsável por ajudar a madrasta na transformação.

Após uma viagem para São Paulo, a mãe de Elisa (Tássia Camargo) surge em Santana do Agreste com um novo visual. Tonha aparecerá com os cabelos soltos e roupas sensuais.

Além disso, a mulher encontrará um novo amor. Ela se envolve com Arturzinho (Marcos Paulo), filho do Coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) que retorna para a cidade após muitos anos.

Mais para frente, Tonha também descobrirá que é herdeira de uma terra disputada. Mangue Seco está no nome de sua família, sendo assim, ela é a dona do local.

Tonha (Yoná Magalhães) antes e depois da transformação em 'Tieta' Imagem: Reprodução

A reprise de "Tieta", novela de 1989, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.