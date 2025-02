No BBB 25, Diego Hypolito revela: 'Tomo remédio controlado'

Conversando com Gracyanne Barbosa na academia do BBB 25 (Globo), Diego Hypolito revelou que faz uso de remédios.

O que aconteceu

Os dois conversavam sobre os acontecimentos da casa na ausência da influenciadora, quando Diego revelou. "Eu tomo remédio controlado."

Gracyanne comentou. "Eu imaginava."

Diego complementou. "Não queria falar sobre esse assunto, mas todo mundo já percebeu".

O ginasta contou o assunto para introduzir um momento em que estava tomando o remédio na casa, na ausência da sister.

