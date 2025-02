BBB 25: Diego Hypolito conta ter vivido relação abusiva: 'Você não percebe'

Em uma conversa com Gracyanne e Daniele na academia do BBB 25 (Globo), Diego Hypolito contou já ter vivido um relacionamento abusivo.

O que aconteceu

O trio analisava a situação de Aline e comentava o relacionamento da policial com Diogo. Diego, então, contou. "Já passei por isso. Quando você tá passando, você não vê e não percebe."

Eu não culpo ninguém que passe por uma situação e algum tipo de abuso. A gente tem o dever de auxiliar. Diego Hypolito

O ginasta falou um pouco mais sobre, mas sem entrar em muitos detalhes. "Eu nem queria falar disso, porque hoje estou de boa com a pessoa. Mas foi num nível de ter que família ajudar a tirar as coisas da casa quando estava trabalhando."

O trio analisou que Aline não consegue perceber que seu relacionamento com Diogo é problemático.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas