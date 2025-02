Davi Brito mostra preparativos para faculdade: 'Prontos para o doutor?'

Davi Brito mostrou aos seguidores seus preparativos para começar as aulas na faculdade.

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 gravou um vídeo mostrando os itens que comprou. Ele deixou uma mensagem para os seguidores: "Fala galerinha, tô passando aqui para dizer que a ansiedade já está batendo na porta".

Davi disse que fez as compras do material hoje cedo: "[Para] começar as aulas com o pé direito".

Inicialmente, Davi ia cursar medicina, mas desistiu no ano passado e escolheu o curso de direito. Ele marcou a Estácio de Salvador na publicação: "Vocês estão prontos para ver o doutor Davi? Estácio Salvador, estou chegando. Aí vou eu", escreveu.

Tadeu Schmidt comentou no post: "Que maravilha! Sucesso, meu campeão!".

As aulas de Davi começam nos próximos dias. Nos Stories, ele contou a expectativa para o pontapé acadêmico: "É o primeiro semestre da faculdade, espero que seja bom. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Vou me formar, vou me esforçar (...) para me forçar um homem que meu pai e mãe sempre sonharam que eu fosse. Um doutor. Isso vai acontecer".