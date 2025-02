Conselhos, confissão, investida e mais: A madrugada de after no BBB

A madrugada pós-show de quarta no BBB 25 foi marcada por uma mistura de diversão, reflexão entre os brothers e tentativa de reaproximação. O after rolou até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (06) na casa mais vigiada do Brasil.

O que rolou

Aline recebeu conselhos sobre o relacionamento com Diogo Almeida. Thamiris pediu que a amiga de confinamento pensasse melhor sobre a aproximação entre eles. "Avalia", pediu a sister. Thamiris ainda continuou. "Amizade pode ter, mas tem coisas que, se fosse comigo. Dá uma segurada, que tá too much, tá forçado, parece uma outra coisa. É algo que eu não faria", disse.

Por outro lado, Diogo também foi alertado. João Pedro conversou com o brother e pediu para que ele desse uma segurada em relação a Aline. "Se ela quiser, cê. Respeita, de boa e pronto. Mas não fica de 'nhénhé.' Se você ver que ela não quer, fica de boa. Continua na amizade. Fica feio", disparou.

Mesmo assim, Aline e Diogo ficaram próximos. Os brothers, que estão com o romance abalado, dançaram juntos em alguns momentos. Apesar disso, Aline se esquivou em uma tentativa de beijo. Diogo Almeida chegou a convidar Aline para uma viagem juntos, com destino à Goiás. "Vamos conhecer?", perguntou o ator.

Maike investiu em Renata. Após a eliminação de Giovanna, Maike aproveitou o after para provocar a sister. "E nós?", perguntou o nadador que recebeu um "sai daí, bicha" em resposta.

Joselma confessou estar com ranço de Vilma. Eu tô com um ranço. E eu começo a achar defeito em tudo. Observo mais", afirmou a sogra de Guilherme durante uma conversa com Aline e Thamiris.

Gracyanne espiou muito pouco. A sister, que está no Quarto Secreto, acabou dormindo e deixando de acompanhar as conversas durante a madrugada, horas antes de retornar para a casa.

Maike não vai votar em Diego Hypólito para o Paredão. Em conversa com Renata, o nadador explicou o motivo. "Sabe por quê? Se você fizer uma análise, ele tá forte lá fora", avaliou.