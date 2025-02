Com Parkinson, Ozzy fará show com Black Sabbath mesmo sem poder andar

Sharon Osbourne, 72, confirmou que seu marido, Ozzy Osbourne, 76, está impossibilitado de caminhar devido aos efeitos da doença de Parkinson.

O que aconteceu

A socialite comentou que o quadro, a esta altura, já não é reversível. "Parkinson é uma doença progressiva. Não é algo que você pode estabilizar. Ela afeta diferentes partes do corpo e afetou suas pernas", afirmou ela ao jornal The Sun, na última quarta-feira (5).

Sharon frisou, entretanto, que as limitações motoras não serão impedimento para Ozzy participar da reunião do Black Sabbath, programada para julho. "Sua voz está tão boa quanto sempre esteve. Ele está muito feliz por estar voltando e muito emocionado com isso."

O Black Sabbath anunciou ontem que vai reunir sua formação original para um show em 5 de julho. O evento acontecerá na cidade britânica de Birmingham - onde a banda nasceu, em 1968 - e contará com a participação de convidados como Metallica, Anthrax, Gojira, Slayer, Pantera, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God e Mastodon.