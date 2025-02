Coelho gigante, divórcio: 5 vezes que o Big Brother fez a dinâmica 'Freeze'

Nunca antes implementada no Big Brother do Brasil, a dinâmica do "freeze" exige que os participantes permaneçam imóveis, como estátuas, ao comando da produção. Caso se mexam, eles recebem uma punição.

A "brincadeira" já foi destaque em edições internacionais do Big Brother. Nelas, os confinados precisam permanecer parados enquanto familiares ou amigos entram na casa.

Desde o BBB 24, fãs do reality pediram a dinâmica —e Tadeu Schmidt já confirmou que ela acontecerá na manhã desta quinta-feira (6).

Conheça três edições do Big Brother em que a dinâmica já aconteceu:

Big Brother Holanda

Na edição de 2023, uma participante chamada Jolien foi surpreendida pela entrada de seu cachorro durante a dinâmica do "freeze". Ela precisou permanecer imóvel, sem interagir com o animal, o que a fez chorar. O momento viralizou nas redes sociais.

Big Brother Dinamarca

Há um vídeo famoso nas redes sociais da 6ª edição do BB Dinamarca em que os participantes são obrigados a "congelar" enquanto uma pessoa fantasiada de coelho gigante entra na casa. O "coelho", no entanto, tropeça logo à entrada, o que gera uma crise de riso em um dos participantes.

Já a 4ª edição do Big Brother no país levou o pai e o cachorro de um dos participantes enquanto ele estava "congelado". O brother ouviu os conselhos do pai imóvel, mas com lágrimas correndo pelo rosto.

Big Brother Canadá

Na 5ª edição do reality no país, em 2017, um participante foi surpreendido pela visita de sua mãe acompanhada de seu cachorro durante o "freeze". Ele precisou manter a compostura e não interagiu com os convidados.

La Casa de los Famosos

Em 2024, na primeira edição desse reality —uma adaptação do Big Brother para países como a Colômbia—, o cantor Alejandro Estrada entrou na casa para pedir o divórcio de sua mulher, a atriz Nataly Umaña, após assistir a uma traição no programa.

Eles estavam casados há 12 anos, mas durante o reality, Nataly se envolveu com o modelo Miguel Melfi. A sister não podia se mexer por conta da dinâmica, mas chorou enquanto ouvia o marido.

Durante a dinâmica do congelamento no Big Brother Colômbia, marido traído de participante entrou na casa e devolveu sua aliança enquanto a (ex) esposa não podia se mexer - ou ela seria eliminada do reality!