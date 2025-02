'Central do Brasil' ganha exibição especial com Guillermo del Toro nos EUA

Em meio à corrida de "Ainda Estou Aqui" pelo Oscar 2025, "Central do Brasil" ganhará uma exibição especial nos Estados Unidos.

O filme de 1998 será exibido neste sábado (8) em Los Angeles, com a presença de seu diretor, Walter Salles, 68, e de Guillermo del Toro, 60. De acordo com o portal Omelete, o cineasta mexicano vai moderar uma sessão de perguntas e respostas com o brasileiro.

Assim como "Ainda Estou Aqui", "Central do Brasil" também foi indicado ao Oscar a seu tempo. O longa concorreu a Melhor Filme Estrangeiro e a Melhor Atriz para Fernanda Montenegro - mas perdeu ambas estatuetas, para o longa italiano "A Vida é Bela" e para Gwyneth Paltrow ("Shakespeare Apaixonado"), respectivamente.

"Central do Brasil" conta a história de Dora (Fernanda Montenegro), professora aposentada que embarca em uma jornada Brasil adentro ao lado do menino Josué (Vinícius de Oliveira), em busca do pai que ele nunca conheceu.