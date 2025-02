Bruna Marquezine se manifesta pela 1ª vez sobre festa na Fazenda Talismã

Bruna Marquezine, 29, manifestou-se pela primeira vez a respeito da festa de aniversário de seu namorado, João Guilherme, 23, na Fazenda Talismã.

O que aconteceu

A atriz comentou um post do ator sobre a festança, garantindo que adorou a experiência. "Foi bom demais! Você merece!", declarou ela, no Instagram.

João Guilherme divulgou na última quarta-feira (5) vários registros do evento, alguns deles ao lado de Marquezine. "Tantos amores reunidos... Não trocaria por nada. Que resenha!", legendou ele.

Vários fãs do rapaz também se manifestaram na publicação, com mensagens positivas para ele. "Que lindos! Que esse novo ciclo seja ainda mais cheio de sucesso", escreveu um seguidor. "Feliz níver, bebê", desejou outro. "Me adotem, pelo amor de Goiânia!", brincou ainda um terceiro.