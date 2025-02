Taylor Swift sente que foi 'usada' por Lively em briga judicial, diz fonte

Taylor Swift, 35, pode estar decepcionada com Blake Lively, 37, em meio à briga judicial com Justin Baldoni, 41.

O que aconteceu

A cantora teria se sentido usada por Lively em seu processo contra o diretor de "É Assim que Acaba". A informação foi divulgada pelo TMZ.

Segundo uma pessoa próxima a Taylor Swift, ela foi convidada para ir ao apartamento da atriz sem saber que Baldoni estava lá. Na situação, a compositora teria dito que estava animada com o filme estrelado pela amiga.

De acordo com a fonte, Swift acredita que Blake Lively planejou e cronometrou seu encontro com Justin Baldoni. Ela também teria se incomodado com o apelido de "dragão", feito em uma troca de mensagens com Baldoni — Blake se comparou a Khaleesi de "Game of Thrones" e definiu Swift e o marido Ryan Reynolds como seus "dragões" protetores.

A fonte ainda indicou que a cantora está incomodada com as atitudes de Blake Lively. "Taylor está aprendendo que Blake tem usado seu nome de forma inapropriada há muito tempo, como dizer a uma jovem atriz que Taylor a 'escalou', o que simplesmente não aconteceu", disse ao jornal.