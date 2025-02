Big Boss avisa que agora jogo é individual no BBB: 'Cada um por si'

O fim do jogo em duplas foi anunciado na tarde desta quinta (6) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a volta de Gracyanne Barbosa, os brothers foram chamados para a sala e receberam um aviso da produção. O Big Boss informou que, agora, todos estão jogando de forma independente. Os participantes reagiram surpresos, mas se mostraram calmos.

Big Boss: "Atenção, todos! O jogo a partir de agora será individual. É o fim das duplas. Agora é cada um por si".

Mateus: "Eu sabia que ia acontecer isso, só não sabia que ia ser desse jeito".

Renata: "Mas já?".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas