BBB: Diogo diz que Gracyanne está fazendo movimento para separá-lo de Aline

Diogo Almeida se queixou das críticas feitas por Gracyanne Barbosa sobre a reaproximação entre ele e Aline no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diogo desabafou com a mãe, Vilma, após conversa com Gracyanne. A musa fitness chamou atenção de Aline pelo relacionamento com o brother e o chamou para ouvir a conversa.

Diogo: "Eu olhei para ela [Gracyanne], e ela falou: 'Pode vir aqui, Diogo'. Eu estava ali na beira da piscina realmente para...".

Vilma: "A gente não fez nada com ela!".

Diogo: "Eu não estava fingindo que não estava ouvindo. Eu fui para aquela beira e olhei para ela para saber o que ela estava falando. Mas eu acho que a fala dela, resumindo, é: 'Não fica com esse cara, ele não te merece'. Concordo com os elogios para a Aline que ela fez, e que eu já falei para ela. Já elogiei a Aline várias vezes, já pedi desculpas para ela sobre a situação. Mas vejo que ela está num movimento de: 'Se liga, não fica com esse cara que ele não vale nada'".

Ele, então, lembrou da reconciliação que havia tido com Aline no dia anterior. Diogo também apontou que estaria sendo alvo de olhares de reprovação.

Diogo: "Ali na piscina, a gente conversou e depois ela falou: 'Então a gente vai continuar dando uns beijos?'. Eu brinquei com a situação, mas sei que ontem, na festa, tiveram vários olhares das pessoas incomodadas porque a gente estava tendo uma troca genuína".

Vilma: "É porque eles querem tirar a gente, não querem ver a gente bem. E eles viram que ela te faz bem e estão querendo tirar também".

