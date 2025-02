BBB 25: Vilma 'faz média' com irmãs após troca de farpas: 'Te amo'

Vilma procurou conversar com Camilla e Thamiris na madrugada desta quinta-feira (6) após alguns desentendimentos no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a festa de quarta (5), Vilma aproveitou para reforçar os laços com as irmãs. Ela e o filho já haviam trocado farpas e votos para o Paredão com as cariocas, após escolherem lados opostos para jogar no BBB.

A mãe de Diogo, primeiramente, dançou com Thamiris e a procurou para conversarem sozinhas. Ela explicou que gosta da sister, que suas atitudes não passam do jogo, e chegou a dizer que a "amava".

Eu gosto de vocês, é que tem essa barreira Mas eu quero levar vocês pra minha vida. Vou botar vocês pro Paredão, vocês vão me botar no Paredão. Vilma

As duas então se abraçaram aos risos.

Em seguida, Vilma conversou com Camilla, a irmã de Thamiris. "Depois daqui a gente se entende", disse Vilma, que foi abraçada pela sister.