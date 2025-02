BBB 25: Liderança de Maike e Gabriel recebe avaliação negativa do público

Gabriel e Maike receberam a avaliação de sua liderança no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Antes de deixar o Quarto do Líder, a dupla pôde conferir como o público avaliou a liderança deles. Os brothers se sentaram em frente à Central do Líder curiosos, e foram informados que seu período no comando da casa foi classificado como "deu sono".

Maike soltou uma risada abafada ao ver a avaliação. "Deu sono! Deu sono em 'nóis' também", disse.

Gabriel: "Nem fala, velho".

Em seguida, os brothers voltaram a organizar sua bagagem para deixar o quarto, em silêncio.

BBB 25: Gabriel e Maike recebem avaliação da liderança Imagem: Reprodução/Globoplay

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas