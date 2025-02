'BBB 25': Gracyanne conversa com Aline e afronta Diogo: 'Falo na frente de todo mundo'

A volta de Gracyanne Barbosa do Quarto Secreto continua movimentando o BBB 25, e desta vez, a sister protagonizou um momento de confronto com Diogo Almeida.

Durante uma conversa com Aline, Gracyanne fez questão de reforçar sua admiração por Diogo como jogador, mas deixou claro que não compactua com a forma como ele tratou a baiana dentro do jogo.

"Não é a pessoa. É um cara que fala bem, sabe se posicionar. Tudo isso vou continuar admirando. Mas como homem, o que ele fez com você como mulher, não tem justificativa", afirmou Gracyanne, enquanto os outros brothers ouviam atentamente.

A conversa ficou tensa quando a sister percebeu que Diogo acompanhava a cena à distância. Sem rodeios, ela o chamou para perto: "Diogo, se quiser ficar aqui, pode ficar. Não precisa ficar olhando daí, não. O que eu tenho para falar, eu falo na frente de todo mundo".

Diante do convite, o brother saiu da piscina e se aproximou, questionando Gracyanne sobre o que exatamente ela sabia. A sister não recuou e reforçou que erros podem acontecer, mas que é preciso assumir a responsabilidade e pedir desculpas de forma genuína. "Se erra, pede desculpas, mas não justifica o que não tem justificativa", disse ela.

Diogo, por sua vez, tentou amenizar a situação e respondeu: "É exatamente o meu movimento".