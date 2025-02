BBB 25: Gracyanne Barbosa volta à casa na dinâmica 'Freeze'

A manhã desta quinta-feira, 6, promete tensão no BBB 25. Isso porque os brothers enfrentarão a dinâmica Freeze, um desafio já conhecido em edições internacionais do Big Brother. O grande diferencial desta vez será o retorno de Gracyanne Barbosa à casa, enquanto os participantes precisarão permanecer completamente imóveis para evitar uma punição.

O Freeze acontecerá logo após o Mais Você, que termina às 11h45. Conforme explicou Tadeu Schmidt no programa ao vivo desta quarta-feira, 5, a casa será surpreendida por uma voz misteriosa que ordenará que todos fiquem "parados, congelados, estátua, sem se mexer". Nesse momento, Gracyanne fará seu retorno ao jogo.

Caso algum participante se mova deliberadamente durante o Freeze, toda a casa será penalizada com o Tá Com Nada, ficando apenas com itens básicos de sobrevivência. "Se alguém sair deliberadamente da posição de estátua, a casa toda perde o jogo e todo mundo vai para o Tá Com Nada, menos a Gracyanne, que volta imune e no Vip", reforçou Tadeu.

O que é o 'Tá Com Nada' no BBB 25?

A dinâmica, que faz sucesso em versões estrangeiras do reality, costuma trazer fortes emoções, já que os participantes são surpreendidos por visitas inesperadas. No BBB 25, além da pressão de ficar imóvel, os brothers e sisters ainda terão de lidar com o impacto do retorno de Gracyanne, que acompanhou tudo o que aconteceu na casa enquanto estava no Quarto Secreto.