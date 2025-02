BBB 25: João Pedro corre para abraçar Gracyanne e casa vai para Tá Com Nada

Pela primeira vez no reality brasileiro, foi feita a dinâmica do freeze, também conhecida como congelamento! Como consequência por se mexerem, a casa foi colocada no Tá com Nada.

O que aconteceu

O retorno de Gracyanne Barbosa causou consequência gravíssimas para os moradores do BBB 25. Na manhã desta quinta-feira (6), eles foram surpreendidos com uma voz afirmando que eles não poderiam se mexer.

Neste momento, a musa fitness entrou na casa, causando as mais diferentes reações. Assim que percebeu que ninguém poderia se mexer, Gracy passeou por todos os cômodos da casa, sem tocar em ninguém.

No quarto Fantástico, João Pedro esqueceu completamente que deveria ficar imóvel e correu para abraçar a sister. "Você é burro! Jumento! Se f*deu, vamos todos pro Tá com Nada!", gritou o irmão dele.

Na sequência, Camilla percebeu que já haviam se mexido e saiu correndo para reencontrar a amiga. "Eu já queria ir para o Tá Com Nada mesmo", gritou a trancista. Não demorou muito até que todos fossem ao encontro da influenciadora.

A única que se salvará da escassez de alimentos será Gracyanne Barbosa. Além de ir direto para o VIP, a influenciadora está imune nesta semana.

BBB 25: Participantes entram no Tá Com Nada Imagem: Reprodução/Globoplay

