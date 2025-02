'BBB 25': brothers descobrem que disputa agora será individual

Na manhã desta quinta-feira, 6, os participantes do BBB 25 foram informados pelo RoBBB que a dinâmica do jogo mudou. A partir de agora, o reality segue de forma individual, encerrando as duplas.

"Atenção, todos! O jogo, a partir de agora, será individual. É o fim das duplas, agora é cada um por si", anunciou a voz do programa.

A decisão foi comunicada pouco depois da penalização coletiva do "Tá Com Nada", que deixou todos os brothers sem acesso ao VIP, com exceção de Gracyanne Barbosa. Ela retornou do Quarto Secreto imune e garantida no VIP.

"Que felicidade estar de volta", declarou Gracyanne ao reencontrar os participantes.

Reação dos participantes

A mudança na dinâmica do jogo pegou os brothers de surpresa. "Sabia que ia acontecer isso", comentou João Gabriel. Outros participantes demonstraram preocupação com a nova fase. "Agora o jogo vai ficar ainda mais complicado", disse Aline.

Diogo Almeida também refletiu sobre o impacto da novidade: "Tem gente que contava muito com a parceria, agora vai ter que se virar sozinho".

Com o jogo individual, os brothers agora precisarão ajustar suas estratégias para as próximas dinâmicas do reality.