BBB 25: Aline confronta gêmeos por 'negarem' camas: 'Não ia liberar'

Aline confrontou João Gabriel e João Pedro na manhã desta quinta-feira (6) no BBB 25 (Globo) por conta da divisão de camas.

O que aconteceu

Por conta da dinâmica do prêmio na noite anterior, Camilla e Thamiris fizeram com que a casa reformulasse a divisão dos quartos onde dormem. Com um dos quartos fechados, brothers como Aline e Vinícius ficaram "sem cama" e precisaram dormir em quartos diferentes.

João Pedro chegou a reclamar ao receber o pedido para ceder sua cama, e criticou o irmão, afirmando que ele era "bobo demais" por não impor a mesma resistência. "Eu vou sair de onde estou dormindo desde o primeiro dia para os outros que perderam o quarto lá embaixo?", questionou.

Na manhã desta quinta, Aline confrontou os gêmeos, dizendo que Renata deu a entender que eles não queriam que ela e Vinícius estivessem no quarto. A sister disse que se sentiu incomodada e "sendo um problema".

Os gêmeos disseram que se incomodaram porque somente foram "avisados" que Aline e Vinícius ocupariam a cama de casal do quarto onde dormem, mas que não era um problema pessoal com a dupla.

Aline afirmou que, segundo Renata, os gêmeos haviam "pedido" para que Eva e sua dupla dormissem em seu quarto por uma questão de "proximidade".

Os gêmeos negaram. "Eu liberaria para todo mundo", disseram. "Não ia liberar a cama de casal só para Renata".

Já Renata explicou que Aline e Vinícius disseram que queriam dormir no quarto dos gêmeos por serem "grandes", mas que não se lembra de ter falado sobre a escolha dos gêmeos ser uma "questão de proximidade".