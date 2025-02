Astros do trap no Planeta Atlântida: 'Galera do sul abraça nosso som'

Depois que ganhou uma noite só para si no Rock in Rio em 2024, parece que nada mais segura o trap. E é claro que o ritmo, que está nas playlists de mais ouvidas do Brasil, marcou presença no tradicional Planeta Atlântida 2025, que aconteceu neste último fim de semana no litoral gaúcho.

Nos dois dias, seja no palco principal ou no secundário, foi possível ver a dominância do trap entre o público, majoritariamente jovem. A entrega diante de cada artista que se apresentava era vibrante - alguns já contando com vários anos de visita ao Planeta, como Matuê.

"É um trabalho que vem sendo construído ao longo dos anos, não só dentro da cena do trap, mas da música", comentou o trapper em entrevista ao TOCA, minutos antes de subir ao palco para mostrar seu álbum mais recente, "333".

Matuê no Planeta Atlântida 2025 Imagem: Divulgação

WIU, que tocou acompanhado do parceiro Brandão, é outro habitué do Planeta, somando três passagens. "Fico muito feliz em como a galera do Sul abraça o nosso som. Minhas primeiras memórias de ver a galera curtindo muito um show nosso é daqui", revelou.

Filipe Ret, que retornou ao Planeta Atlântida depois de seis anos, destacou a vibe do festival, que recebe com a mesma energia tanto estrelas do pop quanto a galera do trap. "Eu cheguei aqui e tava rolando o show da Anitta, com o público muito caloroso com ela. A gente entrou e continuou caloroso, sabe? É isso, festival bom é festival animado", sentenciou.

Para retribuir o carinho dos fãs, muitos artistas preparam apresentações especiais. Teto foi um deles, que se apresentou pela primeira vez sozinho no Planeta e trouxe o show do EP "tempo.zip".

"E tô muito nervoso", confessou ao TOCA, momentos antes da apresentação. "Vai ser um momento importante pra minha carreira, por tudo o que eu escrevi de quatro anos até aqui. Vou poder cantar músicas que eu nunca trouxe pro palco. E eu trouxe uma parada nova, uma interação pra galera se sentir dentro da história."