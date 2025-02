Animal fofo e emoções fortes: as animações indicadas ao Oscar e onde vê-las

Engana-se quem pensa que animações são uma forma inferior de cinema, que muitas vezes pode ser considerada menos complexas do que filmes com pessoas reais. Além de oferecer profundidade aos mais variados tipos de trama, são inúmeras as equipes encarregadas de entregar os mais diversos tipos de detalhe para fazer com que os traços ganhem vida. De "Flow" à "Robô Selvagem", Splash conta um pouco mais sobre cada uma dessas animações e onde assisti-las.

Como surgiu a categoria e quais os longas indicados

Inicialmente, o Oscar premiava apenas alguns tipos de premiação, que de certa forma, poderiam significar algo a mais para o futuro do cinema. Hesitante em criar uma categoria apenas para filmes animados, "Branca de Neve e os Sete Anões", por exemplo, recebeu um prêmio honorário por ser uma das obras pioneiras do gênero e servir de exemplo para produções que viriam a seguir.

Criada oficialmente em 2002, a categoria foi um sucesso desde a sua primeira edição, que premiou "Shrek" como a melhor animação e abriu portas para o que viria a seguir. Com o passar dos anos, a categoria ganhou ainda mais prestígio, e fez com que animações passassem a ter o devido crédito e até mesmo entrassem em categorias principais, como de melhor filme.

Indicado não só na categoria de melhor animação, mas também como melhor filme internacional, "Flow" é uma animação tocante vinda da Letônia. O filme surpreende por não conter nenhum diálogo e um estilo de animação diferente dos outros concorrentes —uma animação em 3D com código aberto, chamada Blender—, e recebeu aclamação da crítica especializada ao estrear no Festival de Cannes de 2024. O filme estreia no dia 20 de fevereiro nos cinemas brasileiros, e acompanha um gato em busca de refúgio após ter seu lar completamente destruído.

"Memórias de um Caracol" é a primeira animação da lista a utilizar a técnica de stop motion, e se destacou entre os críticos por ser o grande vencedor do Festival de Annecy de 2024. A trama acompanha a pequena Grace, uma garotinha insegura consigo mesma e grande colecionadora de caracóis, que precisa se encontrar para colocar ordem no caos ao seu redor. Por enquanto, o filme segue sem data de estreia para o Brasil.

Sequência de um dos maiores clássicos da Pixar, "Divertida Mente 2" retorna à cabeça da jovem Riley, que agora precisa lidar com novas emoções dentro de si mesma. A produção quebrou inúmeros recordes, desde a maior arrecadação da história da Pixar até se tornar a oitava maior bilheteria do cinema. A animação está disponível no Disney+.

Utilizando a técnica de stop motion consolidada pela Aardman Animation, "Wallace & Gromit: Avengança" marca o retorno dos personagens para o mundo dos longas-metragens. Disponível na Netflix, a famosa dupla precisará enfrentar um novo inimigo, um gnomo inteligente que acaba ganhando vida própria e deixando de obedecer seu criador. O que eles não sabem é que o vilanesco Feathers McGraw está por trás de tudo isso.

Um dos maiores favoritos ao Oscar 2025 ao lado de Flow é, possivelmente, o belíssimo "Robô Selvagem". Dirigido por Chris Sanders, responsável por obras como "Lilo & Stitch" e "Como Treinar o Seu Dragão", o filme acompanha uma robô utilitária que acaba sendo esquecida em uma ilha deserta. Acontece que, após inúmeras desventuras, ela acaba se afeiçoando aos animais locais e criando laços nunca imaginados por seu sistema. A animação da DreamWorks Animation segue em exibição nos cinemas brasileiros.