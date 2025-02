Andressa Urach anuncia fim do namoro com ator pornô: 'Muita dor'

Andressa Urach, 38, anunciou o fim do namoro com Cassiano França.

O que aconteceu

A influenciadora usou suas redes sociais nesta quinta-feira (06), para contar que ela e o ator pornô não formam mais um casal. Ela publicou uma foto com Cassiano no feed de seu Instagram.

Urach lamentou a decisão. "Com muita dor no meu coração, comunico o fim do nosso relacionamento. Terminamos nos amando, mas, no nosso trabalho, é muito difícil ter um relacionamento. Fica a nossa amizade e as boas lembranças de momentos incríveis que passamos juntos. Te amo, vida! Sucesso na tua carreira. Foi muito bom enquanto durou", escreveu.