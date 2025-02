Ainda Estou Aqui é eleito melhor filme do Brasil por associação de críticos

O filme de Walter Salles "Ainda Estou Aqui" indicado em três categorias do Oscar 2025 foi eleito o melhor longa do Brasil em 2024 pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).

O que aconteceu

Vencedores do Prêmio Abraccine 2024 foram anunciados na noite desta quarta-feira (5) em transmissão no YouTube. Eles foram definidos por votação feita com mais de 180 críticas e críticos das cinco regiões do Brasil.

Eram três categorias: Melhor Longa Brasileiro, vencido por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles; Melhor Longa Estrangeiro, que ficou com "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet; e Melhor Curta ou Média Brasileiro que teve um empate entre "Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho", de Allan Ribeiro, e "Quando Aqui", de André Novais Oliveira.

Fundada em 2011, a Abraccine foi a primeira entidade de representação a nível nacional reunindo críticos de cinema brasileiros do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Veja a seguir os 10 melhores filmes em cada categoria.

TOP 10 Longa-metragem brasileiro (em ordem alfabética):

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles (1º lugar);

"Cidade; Campo", de Juliana Rojas;

"O Dia que te Conheci", de André Novais Oliveira;

"Estranho Caminho", de Guto Parente;

"A Filha do Palhaço", de Pedro Diógenes;

"Greice", de Leonardo Mouramateus;

"Malu", de Pedro Freire;

"Motel Destino", de Karim Aïnouz;

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges;

"Sem Coração", de Nara Normande e Tião.

TOP 10 Curta ou média-metragem brasileiro (em ordem alfabética):

"Cavaram uma Cova no meu Coração", de Ulisses Arthur;

"Dona Beatriz Ňzîmba Vita", de Catapreta;

"Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho", de Allan Ribeiro (1º lugar);

"Fenda", de Lis Paim;

"Kabuki", de Tiago Minamisawa;

"A Menina e o Pote", de Valentina Homem;

"Quando Aqui", de André Novais Oliveira (1º lugar);

"Samuel Foi Trabalhar", de Janderson Felipe e Lucas Litrento;

"A Sua Imagem na Minha Caixa de Correio", de Silvino Mendonça;

"Vollúpya", de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr.

TOP 10 Longa-metragem estrangeiro (em ordem alfabética):

"Anatomia de uma Queda", de Justine Triet (1º lugar);

"Dias Perfeitos", de Win Wenders;

"Jurado Nº 2", de Clint Eastwood;

"Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos;

"O Quarto ao Lado", de Pedro Almodóvar;

"Rivais", de Luca Guadagnino;

"A Substância", de Coralie Fargeat;

"Tudo que Imaginamos como Luz", de Payal Kapadia;

"Vidas Passadas", de Celine Song;

"Zona de Interesse", de Jonathan Glazer.