Adriane Galisteu é hospitalizada no Brasil após voltar de férias na Europa

Adriane Galisteu, 51, voltou ao Brasil nesta quinta-feira (6) e teve de ir do aeroporto direto para o Hospital Albert Einstein.

O que aconteceu

A apresentadora de A Fazenda se sentiu mal e foi à unidade médica para investigar a razão dos sintomas. "Parei aqui para fazer uns exames e saber exatamente o que estava acontecendo comigo. Afinal, ninguém tem 39 graus de febre do nada, né? Tomei antibiótico, estou ótima, mas o médico pediu para dar uma olhadinha. Então, estou de molho. Acabei de chegar de viagem e 'desembarquei' aqui no Einstein. Mas tudo bem, faz parte do game. Já mandei as malas para casa", detalhou ela, por meio dos stories de seu Instagram.

Adriane foi diagnosticada com uma forte infecção de urina. "Meu diagnóstico é infecção urinária alta. Estou olhando o dia lindo ali fora e está me dando uma raiva! Porque estou sem sintomas, estou bem, mas estou nessa situação aqui."

Ela acaba de voltar de um período de férias pela Europa com o marido, Alexandre Iódice. O casal passou por países como Itália e Suíça e visitaram vários pontos turísticos destes locais - entre eles, o Vaticano.