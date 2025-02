'Acompanhante Perfeita' é a nova aposta no terror bizarro nos cinemas

Se o Oscar tivesse a categoria melhor filme esquisitão, o vencedor na próxima cerimônia seria "A Substância", o terror bizarro com Demi Moore. E, para o Oscar 2026, um concorrente de peso poderia ser "Acompanhante Perfeita", que estreia agora nos cinemas.

É mais uma combinação de ficção científica e terror, mistura que é a bola da vez para muitos estúdios depois do sucesso de "A Substância". Um fim de semana de jovens amigos numa cabana remota (filmes assim adoram uma cabana remota!) se transforma num pandemônio violento quando é revelado que uma das garotas da turma é, na verdade, um robô.

Sim, o namorado comprou essa boneca moderna, que vem de fábrica com memórias de uma vida inseridas em sua cabeça. Assim, ela nem desconfiava que era um androide. Quando cai na real, surta e quer vingança.

Iris, a boneca, é interpretada por Sophie Thatcher, uma das garotas mórmons torturadas por Hugh Grant em "Herege". Com esse novo filme, prova de vez que não é só um rosto muito bonito.

"Acompanhante Perfeita", 2025

Direção Drew Hancock

Elenco Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Cage

Classificação 16 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Daniel Craig tem atuação impecável em "Queer"

William S. Burroughs (1914-1997) foi um dos gigantes da geração beat, com romances autobiográficos carregados de drogas e sexo. Nessa ótima adaptação de um de seus principais romances, o que surpreende é a interpretação incrível de Daniel Craig. Ele é um americano que vive no México. Entre farras com amigos, ele acredita ter achado num homem mais jovem a chance de um amor duradouro. Uma atuação espetacular. "Queer", 2024 | Direção - Luca Guadagnino | Elenco - Daniel Craig, Daan de Wit | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, Mubi, Prime Video

Um ótimo elenco em uma história real de prostituição

Com atores conhecidos, história forte e boa direção, "As Polacas" é baseado na vida de judias polonesas que chegavam ao Rio na década de 1920 e eram levadas à prostituição. Valentina Herszage é a jovem forçada a trabalhar para um dono de bordel, também judeu, interpretado por Caco Ciocler. Além do ótimo trabalho do elenco, o filme mostra como o tráfico de mulheres não mudou em 100 anos. "As Polacas", 2023 | Direção - João Jardim | Elenco - Valentina Herszage, Caco Ciocler, Otávio Müller | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, Amazon Video, Prime Video

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Estreia da diretora de "A Substância" também incomoda

O sucesso de "A Substância", segundo longa da diretora francesa Coralie Fargeat, fez com que seu primeiro filme, "Vingança", de 2017, entrasse na lista das dez produções mais vistas no streaming.

E se muitos afirmam que "A Substância" é um tanto, digamos, exagerado, o que dizer dessa história violentíssima que alguns consideram um questionamento da objetificação da mulher, enquanto outros acreditam ser apenas uma aventura sangrenta?

A atriz italiana Matilda Lutz faz o papel da garota que vai passar uns dias na mansão que o namorado tem no meio do deserto. Por que alguém tem uma mansão no deserto? Enfim, amigos dele chegam e uma noitada de bebidas se transforma num estupro coletivo. Para piorar, o próprio namorado empurra a moça num desfiladeiro para que ela morra. Mas a menina escapa da queda apenas ferida e parte para uma revanche contra seus agressores.

É muito sangue, muito mesmo. Tão exagerado que é difícil avaliar o filme. Mas, sem dúvida, Coralie Fargeat incomoda.

"Vingança", 2017

Direção Coralie Fargeat

Elenco Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe

Classificação 18 anos

Onde Mubi, Prime Video (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Os episódios de "Uma Mente Excepcional" chegam semanalmente, às quintas, terminando a temporada em 10 de abril. É uma boa aposta seguir as aventuras de Megan, uma mãe solteira com três filhos que trabalha como faxineira no Departamento de Polícia. Ela se arrisca em investigações e tem talento para reorganizar evidências e solucionar os casos. É uma comédia policial, leve, que deve muito à atuação de Kaitlin Olson. 'Uma Mente Excepcional', 2024 | Criação - Drew Goddard | Elenco - Kaitlin Olson, Daniel Sunjata, Javicia Leslie | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+

PARA MARATONAR

Volta ao streaming essa série spin-off de "O Exterminador do Futuro", produzida há quase 20 anos. Mostra os apuros de Sarah Connor e seu filho, John, depois dos acontecimentos do primeiro filme da saga. Os dois precisam fugir das máquinas do futuro que querem matar o menino que vai liderar a revolta dos humanos. A série é muito boa, e Lena Hadley, de "300" e "Game of Thrones", demonstra fazer bem essa coisa de heroína de ação. "As Crônicas de Sarah Connor", 2008-2009 | Criação - Josh Friedman | Elenco - Lena Headey, Summer Glau | Classificação - 14 anos | Onde - ClaroTV+, Prime Video

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a "Sexy e Marginal"?

O título no Brasil para "Boxcar Bertha" é horroroso. Em tradução literal, seria algo como "Bertha do Vagão", nome da mulher que participou de muitos roubos a trens nos Estados Unidos nos anos 1930, na Grande Depressão.

As ações dela ganharam repercussão porque Bertha era uma sindicalista que se uniu a outro radical, Bill Shelly, para roubar cargas das empresas ferroviárias com as quais tinham debates perigosos por direitos trabalhistas.

Quem conta sua história é o então novato Martin Scorsese, em seu segundo longa de ficção, produzido por Roger Corman. E o filme já traz a fantástica visão cinematográfica do diretor e a constante preocupação em retratar implicações políticas. Aqui, ele apresenta uma edição primorosa de casos episódicos entre viagens clandestinas nos vagões de carga.

A escolha dos atores é certeira. David Carradine começaria naquele mesmo ano a série de TV "Kung Fu", sucesso mundial. Mas é a exuberante Barbara Hersey que põe o filme em pé, criando uma marginal realmente muito sexy.

"Sexy e Marginal", 1972

Direção Martin Scorsese

Elenco Barbara Hershey, David Carradine, Barry Primus

Classificação 16 ano

Onde AppleTV, Prime Video (Trailer)

Em Splash....

"Quarteto Fantástico": heróis Marvel voltam para casa

O trailer de 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' é uma belezura. Se o filme de Matt Shakman segue guardado a sete chaves, o gostinho da aventura que promete renovar o fôlego da Marvel é um deslumbramento. Não tem segredo: na dúvida, volte ao clima dos gibis. Criado em 1961, esse foi o primeiro gibi da Marvel --e revolucionou. Ao contrário da concorrência, que abraçava cada vez mais a galhofa e o absurdo, o grupo aparece em um mundo como o nosso.

Clichês e falta de cuidado prejudicaram "Emilia Pérez"

A falta de atenção e cuidado ao tratar de temas sensíveis pode ter comprometido o sucesso de "Emilia Pérez", que concorre ao Oscar ao lado do brasileiro "Ainda Estou Aqui". O longa chegou forte, mas acabou perdendo fôlego às vésperas da votação do Oscar, segundo a colunista Flavia Guerra, no programa Plano Geral. "Houve uma falta de atenção ao entender que fariam um filme sobre uma transexual. Como a comunidade trans se enxerga? Não houve esse cuidado, esse debate e a conversa com a comunidade latina."

"Dragon Ball Daima" chega ao cinema com novo vilão

Três episódios de "Dragon Ball Daima" serão exibidos no cinema a partir desta quinta (6) como parte das comemorações pelos 40 anos da franquia. A trama traz Goku e seus amigos após os eventos de "Dragon Ball Z", quando a batalha contra Majin Boo foi concluída. Com a morte de Dabura, Gomah assume o posto de rei do Mundo dos Demônios e decide usar o poder das esferas do dragão para transformar os protetores do planeta em crianças para enfraquecê-los. Assim, ele não corre o risco de ser morto como Majin Boo.