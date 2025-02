50 Cent debocha da morte de rival histórico: 'Fumando aquele pack'

50 Cent, 49, festejou nas redes sociais a morte do produtor musical Irv Gotti, 54, seu rival histórico.

O que aconteceu

Gotti faleceu na última quarta-feira (5) em Nova York. Embora a causa da morte não tenha sido confirmada, sabe-se que ele sofria com um quadro agudo de diabetes e havia sofrido um derrame cerebral em 2024.

O rapper divulgou uma foto em que fuma narguilé ao lado de uma lápide, com uma imagem de Gotti na sequência. "Estou fumando aquele pack do Gotti. Que Deus o abençoe [risos]", escreveu ele na legenda do post no Instagram. A expressão 'fumar aquele pack' significa, na língua inglesa, debochar da morte de outra pessoa.

Nos comentários da publicação, as reações se dividiram entre a censura e o sarcasmo. "A morte não é brincadeira. Tenha cuidado. Deus está te observando!", alertou um internauta. "Uma vez um oponente, sempre um oponente. Não há como voltar atrás!", aplaudiu outro. "Se você conhece 50 Cent, sabe que essa foi a melhor versão de empatia que receberá", ironizou um terceiro.

Irv Gotti e 50 Cent foram inimigos públicos por mais de 25 anos. A rivalidade entre eles nasceu em 1999, quando o rapper tirou da gravadora de Gotti um de seus principais nomes - o rapper Ja Rule, 48 -, e foi se agravando ao longo das décadas.