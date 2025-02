Yasmin Brunet exibe tanquinho após treino: 'Dia mais difícil da semana'

Yasmin Brunet, 36, compartilhou com seus seguidores das redes sociais uma foto pós-treino nesta quarta-feira (5).

O que aconteceu

A modelo desabafou que, apesar dos resultados que tem obtido, não foi nada fácil treinar hoje. "Hoje foi o dia mais difícil da semana, mas tá feito", desabafou, na legenda da imagem divulgada nos stories de seu Instagram.

Yasmin revelou em dezembro ter perdido 15 kg em meio ao tratamento de lipedema. Trata-se de uma enfermidade vascular crônica, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura e por um inchaço generalizado no corpo.

Recentemente, a filha de Luiza Brunet também revelou ser supersticiosa. Ela fez questão de não lavar o cabelo no dia 29 de janeiro, porque, de acordo com sua crença no calendário lunar, atrair prosperidade deixar de fazê-lo nessa data - correspondente ao Ano Novo chinês.