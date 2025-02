Vilão ou campeão? Brother aparece como favorito e 'mais odiado' do público

Giovanna deixou o BBB 25 (Globo) nesta terça-feira (5), deixando o reality com 19 participantes. Saiba quem lidera o favoritismo do público, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Na mais recente atualização da enquete, às 7h30, Vitória Strada era apontada como a favorita para vencer o jogo. A atriz, que recentemente se livrou de um Paredão, somava 24,16% dos votos na enquete como participante predileta.

Em segundo lugar estava Diogo Almeida, com 23,45% dos votos, seguido de Renata, com 14,44%.

Ainda apareciam com porcentagens expressivas Vinícius (11,91%) e Diego Hypolito (11,11%).

Já na enquete de participante "mais odiado no jogo", Camilla disparava. A sister somava 22,77% dos votos.

Em seguida estavam, curiosamente, Diogo Almeida (22,77%), Gracyanne Barbosa (10,89%) e Joselma (9,9%).