Bate-boca com Vilma e affair com Maike: Giovanna é eliminada do BBB 25

Giovanna foi eliminada no 3º Paredão do BBB 25 (Globo). Ela e sua dupla, Gracyanne Barbosa, foi a mais votada pela casa e deixou o programa nesta terça (4), enquanto sua irmã foi para o Quarto Branco. Confira como foi a trajetória de Giovanna no reality show:

Embates

BBB 25: Giovanna teve relação problemática com Diogo Imagem: Reprodução/Globoplay

Giovanna não teve uma boa relação com Diogo no início do jogo. Os dois tiveram uma discussão logo na primeira semana. Diogo reclamou do comportamento da colega de confinamento e a apontou como "ríspida e irônica", enquanto ela respondeu que acha que Diogo estaria tentando fazer com que ela "acredite 100% na sua verdade absoluta".

A sister também não escondeu seu descontentamento com Diego Hypólito. Ela criticou o atleta quando ele alfinetou Maike e Gabriel por tê-lo colocado no Castigo do Monstro. "O Diego é um pouco burro! Os meninos têm o grupo e aí ele se expõe assim? Ele está cutucando ali o formigueiro e ninguém vai proteger ele".

Treta

BBB 25: GIovanna se desentende com Renata e Eva Imagem: Reprodução/Globoplay

Durante o Almoço do Anjo de Eva e Renata, Giovanna foi criticada por pedir para que guardassem comida para ela, mesmo após a sister ser sorteada para o cinema. A casa inteira, porém, ouviu a reclamação e Giovanna tirou satisfação com a dupla, chamando-as de "falsas" e ironizando as queixas das cearenses de que estariam isoladas dos participantes. "Vocês não são alecrins dourados! Acorda! [...] Vocês têm que ser menos alecrim dourado, a gente não tá fazendo amizade com alguém porque vocês tão perto".

Affair

BBB 25: Giovanna e Maike se beijam Imagem: Reprodução/Globoplay

Giovanna e Maike se beijaram após o show de Ivete Sangalo. Apesar de estar dormindo no quarto Nordeste, a sister encontrou o brother no quarto Fantástico. A médica veterinária comentou sobre o momento com Gracyanne e Vitória. "Foi bom, eu gostei. [...] Me deu vontade, gente. Fui lá sorrateiramente", disse. Os dois mantiveram uma relação carinhosa até a saída da sister.

Bate-boca

BBB 25: Vilma se irrita com sister após ser acusada de mentir Imagem: Reprodução/Globoplay

Giovanna e Vilma tiveram uma discussão acalorada quando a veterana tentou justificar o Contragolpe do terceiro Paredão para Aline. "Você quer se fazer de boa moça. Mentira! Está mentindo na cara dura", proferiu Giovanna. Vilma respondeu chamando-a de "cobra", enquanto Giovanna insistiu que a veterana não falava a verdade. Horas depois, elas continuaram o bate-boca no Sincerão, e Vilma chegou a mandar Giovanna "calar a boca".