Teresa tenta salvar Clarice após momento trágico em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (5) de "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) passa mal mais uma vez por conta dos remédios administrados pelo médico contratado por Juliano (Fábio Assunção).

Vendo que a amiga não está bem, Teresa (Maria Eduarda Carvalho) a aconselha a procurar outro médico, colocando em xeque o plano ardiloso de Juliano e Maristela (Lilia Cabral).

Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beatriz é selecionada para a nova fase do concurso de garota-propaganda. Celeste e Eugênia notam o ciúme de Bia ao ver Ronaldo com Flora/Isabel. Flora/Isabel é anunciada como quarta integrante da seleção. Bia acredita que Ronaldo tenha adulterado o concurso.

Maristela comenta com Zélia que Flora precisa deixar a cidade. Lígia desabafa com Celeste. Raimundo ordena que Beto e Ronaldo se afastem do processo de seleção da nova garota-propaganda da Malte 28. Juliano pede que Bia o ajude a afastar Beatriz do concurso.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.