Sucesso no K-drama e K-pop: quem é Lee Jun-ho, que se apresentará em SP

Lee Jun-ho, 35, um dos artistas mais queridos no mundo do K-drama e do K-pop old school, chegará ao Brasil para fazer dois shows. Com quase 20 anos de carreira, ele quase cancelou a turnê por causa de uma lesão.

Conheça o artista

O artista deve desembarcar em São Paulo no início de março, trazendo sua fan-con "Midnight Sun". Ele vai se apresentar em pleno Carnaval, no Vibra São Paulo, nos dias 1 e 2 de março, com evento que inclui fan meeting com alguns ingressos que permitem foto individual com Jun-ho.

A apresentação correu riscos após Jun-ho romper o ligamento do joelho e precisar ficar imobilizado com gesso. Sua agenda, no entanto, acabou não sendo modificada e os shows seguem com adaptações.

Jun-ho ficou conhecido em 2006, quando venceu o programa de TV Superstar Survival. Desde então, ele mantém contrato com JYP Entertainment, tendo participado do Hot Blood Men, que formou os grupos 2AM e 2PM. Jun-ho debutou com o 2PM em 2008 com Jun.K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung e Chansung.

O grupo fez um sucesso gigantesco na Coreia do Sul e, anos mais tarde, Jun-ho lançou sua carreira solo, que teve grande destaque no Japão, onde ele lançou sete miniálbuns, compilados e lotou arenas com fan meetings.

Em 2013, ele debutou como ator no filme "Cold Eyes", mas foi na série "Rain or Shine", de 2017, que ele teve seu primeiro destaque como ator de K-dramas. Depois ainda fez "The Red Sleeve", pelo qual venceu o grande prêmio Baeksang Arts Awards como melhor ator.

Com a carreira consolidada, Jun-ho fez sua primeira comédia romântica em 2023, no drama "Sorriso Real". Ao lado de YoonA (também atriz e cantora), a série foi sucesso de público e de crítica e se tornou uma das mais vistas na Netflix e queridinha das fãs de K-dramas.

Midnight Sun - Fan-con Lee Junho

Datas: 1 e 2 de Março de 2025

Local: Vibra São Paulo, Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo

Horário: 19h

Organização: SAM Entretenimento

Ingressos disponíveis aqui