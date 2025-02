Saúde do rei Charles se agrava, e seu câncer é 'imparável', diz jornalista

A jornalista espanhola especialista em família real Pilar Eyre afirmou que a saúde do rei Charles 3º, 76, se agravou e que seu câncer é imparável. Afirmações foram feitas após aparição pública do monarca britânico.

O que aconteceu

A especialista em assuntos reais ressalta que o tratamento de câncer de Charles 3º "não tem avanços". Ele foi diagnosticado há um ano e a família real não revelou o tipo de câncer que o monarca tem.

Pilar fez comentários em seu canal no YouTube: "Fiquei profundamente comovida com as lágrimas do rei Charles, da Inglaterra, em Auschwitz. Me pareceu que realmente estava emocionado com sinceridade e isso me fez refletir sobre seu estado de saúde".

Pilar afirmou que há rumores sobre o estado de saúde do rei e sugeriu que seu câncer é "imparável", já que o tratamento não dá resultado: "Ele [o Charles] não está avançando [no tratamento] como sua nora [princesa Kate Midleton] e que também soube ele está fazendo esforços sobre-humanos para permanecer no comando até o último momento".

Ainda de acordo com Pilar, existiria um acordo entre a família real e a imprensa britânica. O trato impediria a divulgação de informações sobre o estado de saúde do rei, como o tipo de câncer que ele tem, algo parecido que teria acontecido com a mãe rainha Elizabeth 2ª nos últimos meses de vida.

Charles 3º esteve no 80º aniversário da libertação de Auschwitz, na Polônia, em 27 de janeiro. "A monarquia inglesa não se comunica com transparência, mas de outras formas, há muitos sinais de que o rei piora a cada dia. (...) Gostaria de que isso não fosse verdade, que ele durasse mais anos. Crescemos juntos [em idade], acompanhei todas suas aventuras e casamentos, absolutamente tudo", disse Pilar ao falar sobre sua presença no evento.

Conforme a especialista em assuntos reais, Charles 3º deve "fingir normalidade" até sua morte, como fez Elizabeth 2ª, que cumpriu compromissos reais até dois dias antes de morrer: "Não vejo nesse momento ele com vontade de tirar a coroa [e renunciar]".