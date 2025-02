Sandy surpreende brothers e entra na casa do BBB 25; sister chora

Convidada do Show de Quarta desta semana no BBB 25 (Globo) ao lado de Chitãozinho, Xororó e Junior, Sandy entrou na casa na noite de quarta-feira (5).

O que aconteceu

Inicialmente, Chitãozinho e Xororó entraram na casa e surpreenderam os brothers. "Vocês tão afim de cantar hoje? Que música vocês querem?".

Na sequência, Junior apareceu e foi recebido pelos participantes. Eles mostraram a casa para o cantor.

Minutos após a chegada do cantor, Sandy também apareceu. Os participantes se surpreenderam.

Aline se emocionou e chorou ao ver a cantora. "Você lembra do show que vocês fizeram na Fonte Nova? Eu tinha um trabalho nesse dia que eu ia ganhar mais. E eu deixei de fazer pra entregar copo no show de vocês."

Sandy se emocionou com o relato. "Ai, gente. Obrigada."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas