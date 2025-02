Quem é Montoya, participante que chorou com traição de namorada em reality

A oitava temporada do reality espanhol "La Isla de las Tentaciones" — no Brasil tem o "Ilha da Tentação", do Prime Video —, está rendendo na Espanha. Trechos do programa viralizaram no Brasil após participante presenciar traição ao vivo e chorar.

O que aconteceu

Vídeo do participante reagindo à traição da namorada é do episódio exibido na última segunda-feira (3). Montoya é namorado de Anita, que estava ficando com outro homem na cama.

O reality show testa a fidelidade do parceiro. Cinco casais em um relacionamento monogâmico — ou com suas próprias regras pré-definidas e que não devem, em teoria, serem violadas, se separam em duas grandes casas em que as mulheres terão homens solteiros como "tentações" e seus parceiros terão outras mulheres solteiras para tentá-los.

Para movimentar o jogo, os participantes podem ver vídeos do que seus parceiros estão fazendo. Eles também são alertados se uma das regras é quebrada.

Na dinâmica de segunda (3), Montoya escolheu ver com a apresentadora 10 minutos ao vivo do que acontecia na casa das mulheres. Ao ver sua namorada Anita com outro homem na cama, sua reação é explosiva e ele corre em direção à praia alcançando a outra casa.

"Você me explodiu por dentro. Você me explodiu por dentro", gritou o rapaz antes de sair correndo pela praia.

La Isla de las tentaciones esta siendo CINE y Montoya es el goat

Quem é Montoyo?

Jose Carlos Montoya tem 30 anos e é um participante de reality show da Espanha. Atualmente, ele trabalha como concierge de um hotel na Espanha e é o protagonista absoluto da oitava temporada da "Ilha das Tentações" espanhol, programa do canal Telecinco.

Natural da região de Sevilla, mais especificamente do município de Utrera, ele entrou no reality show com a namorada Anita. Os dois namoravam há um ano após se conhecerem no reality "El Conquistador", da RTVE.

"Montoya é ouro puro para um reality show. Ele rasga a camisa, se joga no chão, chora, grita, joga bonecos na piscina, corre, desmaia, foge... Ele tem tudo, e dá tudo. [Nesta semana] ele fez de novo, multiplicado por cem", descreveu o jornal espanhol El Mundo.

Quando o "El Conquistador" acabou, os dois começaram um relacionamento a distância marcado pela desconfiança, destaca o jornal madrileno ABC. Isso porque Montoya se definia como mais tradicional enquanto Anita era, segundo ele, mais "porr* louca".

O casal se tornou o protagonista da edição, tanto pelo carisma de Montoya, quanto pela infidelidade de Anita — que seria retrucada por Montoya antes do episódio em que Anita o trai novamente. Ao saber da primeira traição, Montoya chega a chutar o tablet da atração e corre para a praia.

Q es Montoya para mi?

En geografía mi mundo

En matemáticas, mi solución

En mitología, mi dios

En astronomía, mi universo

Para el ciego, la luz

Para el sordo, el sonido

Para el enfermo, la cura

Para mi lo es todo#LaIslaDeLasTentaciones#LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/U7vO56vEYX -- (@Ainn_55) February 3, 2025

Nas redes sociais ele é exaltado. No Instagram Montoya tem 236 mil seguidores.

Sua passagem na televisão também ocorreu em outros realities na Europa. Um deles foi o "The Languaje of Love", que tinha como objetivo testar a química entre duas pessoas que precisariam superar a barreira do idioma.

Na ocasião, Montoya garantiu que procurava um amor verdadeiro e que queria parar de se sentir "um objeto sexual".

MONTOYA nuestro conserje deja el hotel para descubrir los campamentos de El Conquistador.

Músico e político

Com o nome artístico DMontoya, o espanhol já esteve em programa da TV para divulgar seu single "Vaya tela de la Manuela". No Spotify, entretanto, ele tem menos de 700 ouvintes mensais.

De acordo com o jornal espanhol ABC, Montoya teve uma rápida carreira política. Ele foi candidato a vereador da Câmara Municipal de Utrera (Ayuntamiento de Utrera), em um partido local.

Montoya ocupava o quinto lugar nas listas de seu partido durante as eleições municipais de 2023. Contudo, ele abandonou a campanha para participar do reality "El Conquistador", onde conheceu a namorada que o traiu na "Ilha das Tentações".

A sequência da traição foi mostrada no episódio seguinte, de terça-feira (4). Montoyo é contido pelos participantes enquanto grita e é confrontado pela namorada Anita, que ao final parece estar arrependida e pede para voltar para casa.

Continuação do drama entre Montoya e Anita, de "Ilha De Tentações", reality show espanhol que 'testa' casais.



Continuação do drama entre Montoya e Anita, de "Ilha De Tentações", reality show espanhol que 'testa' casais.

A cena viral do homem que vê a namorada o traindo viralizou recentemente no X.

Ainda não há informações sobre a transmissão da nova temporada do reality espanhol no Brasil.

Splash já falou da edição brasileira. "Homens levam esposas ao baile dos cornos e ficam tristes com chifres", escreveu Chico Barney, colunista de Splash, quando comentou a versão brasileira do reality "Ilha das Tentações".