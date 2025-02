Ozzy Osbourne anuncia show do Black Sabbath com formação original completa

Os integrantes da banda Black Sabbath vão se reunir pela primeira vez em 20 anos, para um show com a formação original completa do conjunto.

O que aconteceu

A reunião foi anunciada pelo vocalista original da trupe, Ozzy Osbourne, 76, através das redes sociais. "É minha hora de voltar ao começo. Hora de retribuir ao lugar onde nasci. Sou muito abençoado por fazer isso com a ajuda de pessoas que amo", declarou ele no comunicado, divulgado em seu perfil oficial no Instagram.

O evento se chamará "Back to the Beginning" ("De Volta ao Início", em tradução literal) e acontecerá no dia 5 de julho, em Birmingham - cidade britânica onde o Black Sabbath nasceu, em 1968. Está prevista a participação de convidados como Metallica, Anthrax, Gojira, Slayer, Pantera, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God e Mastodon.

Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 14 de fevereiro. Toda a renda obtida com o show será revertida para o Birmingham Childrens Hospital e o Acorn Childrens Hospice.