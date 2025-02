Oscar vai exibir vídeos de fãs sobre 'Ainda Estou Aqui' durante a cerimônia

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em iniciativa inédita, a Academia do Oscar irá incluir vídeos de fãs na cerimônia.

O que aconteceu

Os fãs brasileiros de "Ainda Estou Aqui" poderão enviar uma gravação com suas impressões sobre o filme. Até 20 pessoas serão selecionadas para participar da ação.

Para concorrer, os interessados precisam preencher um formulário disponível no site oficial da Academia até o dia 16 de fevereiro. A seleção será feita com base nas respostas enviadas, e os escolhidos receberão um e-mail com instruções para gravar e enviar seu vídeo sobre o filme, dizendo o que mais os tocou.

Os outros nove filmes indicados ao Oscar na categoria Melhor Filme também receberão depoimentos dos espectadores. Dentre eles, estão "A Substância", "Wicked", "Anora", "Duna: Parte 2" e "Emília Pérez".