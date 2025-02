'Fora das regras': 12 filmes que tiveram suas indicações ao Oscar revogadas

Ao longo dos 97 anos de história do Oscar, alguns filmes e artistas tiveram suas indicações ao prêmio canceladas, seja por violação de normas de divulgação, dúvidas sobre a elegibilidade ou até mesmo equívocos cometidos pela própria Academia. Splash reuniu 12 casos em que houve a revogação das indicações.

O que aconteceu

"O Circo" (1928) teve quatro indicações revogadas por "genialidade". O longa escrito, produzido, dirigido e protagonizado por Charlie Chaplin foi indicado a Melhor Ator, Melhor Roteirista, Melhor Diretor de Comédia e Melhor Filme, mas a Academia decidiu retirar todas elas por considerar que a disputa seria desleal com os demais indicados, alegando que o filme de Chaplin é tão brilhante que facilmente levaria todas as estatuetas.

Charlie Chaplin em 'O Circo', filme de 1928 Imagem: Divulgação

"Stout Hearts and Willing Hands" (1931) foi desclassificado sem explicação. A produção estava indicada na categoria de Melhor curta de comédia, mas a Academia retirou sua candidatura e incluiu outro título no lugar, "Scratch-As-Catch-Can", sem dizer o porquê.

"Demônios do Céu" (1941) ficou inelegível para Melhores efeitos especiais. Sem revelar a razão, a Academia substituiu esse filme por "O Lobo do Mar" que, curiosamente, é do mesmo diretor que "Demônios do Céu", Michael Curtiz, e teve os mesmos profissionais criadores dos efeitos especiais.

"Caminhos Ásperos" (1953) foi "desmascarado" pela Academia. Indicado ao Oscar de Melhor roteiro, o filme foi analisado novamente e a história foi classificada como não original.

"Hondo" (1953) perdeu a chance de concorrer a Melhor Roteiro Original. Após ser indicado à categoria, o filme protagonizado por ninguém menos do que John Wayne, o mestre do gênero faroeste, foi, de certo modo, desmascarado. A Academia descobriu que o roteiro foi criado a partir do conto The Gift of Cochise, publicado um ano antes de sua produção na revista Collier's, portanto, não poderia ser condecorado com o prêmio de história original. "Hondo" recebeu uma segunda indicação, de Melhor Atriz Coadjuvante para Geraldine Page.

John Wayne e Geraldine Page em 'Hondo' Imagem: Divulgação

"Alta sociedade" (1955) teve a indicação revogada por uma confusão da própria Academia. O intuito era nomear o musical de Charles Walters, estrelado por Grace Kelly e Frank Sinatra, à categoria de Melhor roteiro adaptado. Contudo, houve votos destinados a um filme de mesmo nome, causando um grande equívoco. Assim, os dois filmes foram desclassificados.

"Young Americans" (1967) venceu o Oscar de Melhor documentário e perdeu a estatueta. A vitória foi dada na premiação de 1969, mas foi descoberto que o filme foi exibido dois anos antes, o que torna um candidato inelegível (o prêmio só pode ser destinado a produções lançadas no ano anterior). Após isso, escolheram "Journey into self" como vencedor da categoria.

"O Poderoso Chefão" (1972) ficou de fora da categoria de Melhor trilha sonora após duas rodadas de votos. Houve uma primeira votação, em que a trilha sonora de Nino Rota foi indicada. No entanto, parte do tema já tinha sido usada na comédia "Fortunella" (1958) e gerou um impasse na Academia. Com isso, ocorreu uma segunda eleição, em que "Jogo mortal" foi o escolhido. Após isso a primeira rodada ficou inválida, retirando a indicação de Nino Rota, que ganhou o Oscar por "O Poderoso Chefão 2" em 1975.

Cena do filme "O Poderoso Chefão" Imagem: Reprodução

"Um lugar no mundo" (1992) se tornou inelegível por uma questão geográfica. Após ser oficialmente indicado a Melhor filme estrangeiro pelo Uruguai, a Academia descobriu que se tratava de um filme gravado predominantemente na Argentina e não em solo uruguaio. Com isso, foi desclassificado.

"Tuba Atlantic" (2010): outro caso de exibição dois anos antes. O filme entrou para a disputa do Oscar em 2012 na categoria de Melhor curta-metragem, não foi o vencedor, mas após a cerimônia a Academia descobriu que o curta havia sido exibido na televisão norueguesa já em 2010, algo fora das regras. Portanto, a indicação foi retirada.

"Alone Yet Not Alone" (2013) teve indicação revogada após compositor descumprir regras. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original com a canção Alone Yet Not Alone e foi descoberto que Bruce Broughton, autor da canção, enviou e-mails aos votantes da Academia fazendo promoção da música enquanto ainda corria a votação, violando uma das regras da organização.

Cena do filme "Alone Yet Not Alone" (2013) Imagem: Divulgação

"13 Horas: os soldados secretos de Benghazi" (2016) ficou de fora por promoção ilegal durante a votação. O filme indicado a Melhor Mixagem no Oscar de 2017 foi desclassificado horas antes da premiação, pois houve pedidos de votos aos membros da Academia feitos por telefone.