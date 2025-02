Namorado da mãe de Virginia se explica após largar ex grávida: 'Pedi DNA'

O produtor Danilo Sanfoneiro, namorado de Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, se explicou após ser acusado de abandonar sua ex-namorada, a cabeleireira Karolayne Lima, grávida.

O que aconteceu

Danilo disse ser alvo de "inúmeras fake News" e revelou que pediu teste de DNA para comprovar a paternidade. "Estou sendo atacado por inúmeras fake news... essa foi a maneira que recebi a notícia da gravidez que até mês passado o suposto pai e o atual namorado tem o nome de João! Ela mesma não tem certeza", contou nos stories de seu perfil no Instagram.

Sanfoneiro alegou que o namoro com Karolayne acabou em outubro de 2024, e que ela teria conhecido outra pessoa antes de ele se envolver com Margareth. "Pra deixar bem claro que ela arrumou outra pessoa muito primeiro do que eu... que até então era o suposto pai! De um mês pra cá, ela me deu a notícia da gravidez dizendo que o filho era meu".

Ele afirma que após saber da suposta paternidade passou a dar auxílio à ex-namorada. "Quando soube da notícia, imediatamente comprei alimentos para ela, paguei exames e remédios".

Danilo mostrou prints de uma conversa com Karolayne em que ele questiona por que ela disse anteriormente que o filho era de outro. Na resposta, a cabeleireira explica que o exame de ultrassom mostrou que o bebê "estava muito avançado", que "as datas não bateram", o que teria eliminado as chances de outro rapaz ser o genitor da criança, por isso ela acredito que Nascimento é o verdadeiro pai.

Sanfoneiro afirma que pediu teste de DNA para ter certeza da paternidade. "Contratei uma clínica para fazer o exame de DNA não invasivo, agora ela está duvidando da honestidade da clínica para não fazer o DNA".

Affair com mãe de Virginia

Margareth e Danilo "estão se conhecendo melhor". O primeiro encontro com o músico aconteceu na semana passada e foi divulgado por Virginia nas redes sociais.

Margareth confirmou o affair em entrevista a Leo Dias. Na noite de ontem, ela postou um Story com Danilo e escreveu "gato".

O artista é conhecido da família de Leonardo e já se apresentou em eventos do sertanejo em várias ocasiões. Há mais de um ano ele publicou uma foto em que aparece abraçado com Margareth.