Namorada de Liam Payne chora ao contar por que o deixou antes da morte

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, chorou ao falar pela primeira vez sobre o porquê deixou a Argentina antes da morte do cantor. Payne morreu em outubro de 2024 após cair de um prédio de hotel em Buenos Aires.

O que aconteceu

Kate afirmou em entrevista ao The Sun que nunca teria deixado a Argentina se soubesse que uma tragédia ia acontecer: "O amor é tão otimista, e você só espera que tudo dê certo no final. Obviamente, se eu soubesse, se eu pudesse ver o futuro, eu nunca teria deixado a Argentina".

A influenciadora de 25 anos rebateu as teorias de que teria voltado para a casa do casal nos EUA após brigas e término: "Eu tinha uma responsabilidade [com nossa cadela resgatada, Nala]. Tínhamos nosso cachorro e, obviamente, eu nunca, jamais pensei que esse evento ocorreria [da sua morte]".

Ela acredita em acidente. Conforme o The Sun, Kate acredita que a queda de Payne de sua hospedagem em um hotel de Buenos Aires foi um acidente e não suicídio.

Kate afirmou que nunca pensou que aconteceria algo como ocorreu: "Foi um acidente trágico e não, nunca pensei [que ele ia morrer tão jovem]. Mas, você sabe, nós tínhamos vidas separadas e esta não foi a primeira vez que viajamos separadamente".

A namorada viúva do cantor ainda tenta assimilar o que aconteceu: "Ainda não parece totalmente real para mim que ele não esteja aqui. Estou tentando ser a melhor que posso, mas sinto que minha vida mudou muito. Penso no Liam em cada segundo de cada dia".

A reportagem do The Sun destaque que ela estava visivelmente nervosa. Em trechos nas redes sociais é possível vê-la enxugando lágrimas.

Kate contou que se sente abençoada por não ter descoberto a morte do namorado pela internet: "Eu estava em casa com nosso cachorro, navegando pelo TikTok e um dos amigos do Liam me ligou. Naquele momento tudo ficou em branco. [Depois] ficou preto na minha cabeça".

Ela não quis acreditar de início: "Pensei que era só um boato. Ou algo que alguém inventou só para ganhar visualizações. Então, instantaneamente tive um mau pressentimento no meu intestino. Eu tava tipo 'por que alguém inventaria isso? É verdade?'. (...) Quando descobri a verdade, me senti entorpecida e tentei ligar para ele. Liguei praticamente para todo mundo".