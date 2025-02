Mesmo no Quarto Secreto, Gracyanne Barbosa mantém treinos em dia

Após a eliminação de Giovanna, 27, do BBB 25, Gracyanne Barbosa, 41, seguiu para o Quarto Secreto, onde poderá acompanhar o que acontece dentro do confinamento.

O que aconteceu

Em sua primeira manhã no Quarto Secreto, a musa fitness fez questão de manter os exercícios em dia. Logo após acordar, já acompanhando o movimento dentro da casa, a influenciadora fez hipopressivo e algumas séries de abdominais.

No local, Gracyanne poderá acompanhar todas as câmeras do confinamento com áudio. Além disso, quando retornar para casa, a sister estará imune e irá direto para o grupo VIP.

BBB 25: Gracyanne Barbosa se exercitando no Quarto Secreto Imagem: Reprodução/Globoplay

