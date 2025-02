Mauricio Mattar faz nova harmonização facial; veja antes e depois

Mauricio Mattar, 60, fez uma nova harmonização facial e mostrou o resultado nas redes sociais.

O que aconteceu

O artista já havia realizado o procedimentos estético no rosto em julho de 2022.

O ator se mostrou satisfeito com o resultado final. "Eu sempre tive medo de mexer no meu rosto, justamente por conta de exageros que vejo por aí, e você doutora foi muito cuidadosa e precisa no que diz respeito a cuidados de ser sútil, o resultado é nítido e aí está, só tirou do meu rosto o ar de cansaço natural do tempo e devolveu a leveza num semblante harmonioso. Parabéns, minha amiga, você é o CARA!!", escreveu ele nos comentários", agradeceu nas redes.