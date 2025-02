Mãe de Bianca Censori rompe o silêncio após nudez da filha no Grammy

Alexandra Censori, mãe de Bianca Censori, rompeu o silêncio sobre a polêmica nudez de sua filha ao lado do marido, o rapper Kanye West, na cerimônia do Grammy, no domingo (3).

O que aconteceu

Alexandra disse que ela e os outros membros de sua família não querem se envolver nas polêmicas de Bianca. "Somos apenas pessoas normais, vivendo as nossas próprias vidas da forma mais privada possível. Por isso, não tenho nada a dizer sobre a Bianca", declarou em um breve comunicado ao site Daily Mail Austrália.

Jornal afirma que Alexandra e demais familiares de Camila foram assediados pela imprensa. Após a polêmica aparição da modelo no Grammy, a imprensa passou a procurar os familiares da australiana, que "passaram o dia pedindo educadamente aos jornalistas que o deixassem em paz".

Entenda

No Grammy, Bianca chegou com um casaco preto. No entanto, ao posar para os fotógrafos presentes na cerimônia, ela retirou a peça e revelou a roupa transparente.

Sem calcinha e sem sutiã, ela estava usando apenas uma espécie de vestido feito de um tecido que lembra uma meia-calça. Ao lado de Kanye West, ela fez diversas poses para os fotógrafos, em fotos que rodaram o mundo.

Kanye West foi convidado para a premiação e pediu para desfilar no tapete vermelho. No entanto, fontes do TMZ indicaram que os organizadores foram surpreendidos com a roupa transparente de Bianca Censori. Mesmo assim, os dois aparentemente ficarão impunes pela nudez.

Bianca é conhecida pelos visuais sensuais e ousados. A modelo é vista frequentemente com roupas coladas e transparentes e já virou notícia por fazer sexo oral no marido em público.