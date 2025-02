Larissa Manoela diz que não é amiga do ex João Guilherme: 'Não tem sentido'

Larissa Manoela, 24, revelou que não mantém amizade com o ex-namorado, João Guilherme, 23.

O que aconteceu

Manoela foi abordada sobre o assunto durante participação no podcast PodDelas. Ao ser questionada se ser amiga de ex-namorado é "questão de educação ou sem noção", a atriz afirmou que é "sem noção".

Sem citar João Guilherme, ela afirmou que o ator foi importante, mas é passado. "Não dá, é passado, bola para frente. É uma coisa que ficou, fez parte, mas não faz mais sentido no dia a dia, principalmente [estando] casado".

O ator André Luiz Frambach, 27, marido de Larissa, concordou que não dá para ser amigo de ex. "Não tem sentido, foi importante, mas é passado", falou ele, que também participou do podcast.

Larissa Manoela e João Guilherme tiveram relacionamento de um ano em 2016. Na época, eles trabalhavam na novela "Cúmplices de Um Resgate", do SBT, e faziam sucesso na internet com o nome "jolari".

Após o término com Larissa, João Guilherme namorou Jade Picon. Atualmente, ele mantém relacionamento com Bruna Marquezine. Já Larissa casou com André Luiz. Vale destacar que o próprio João já revelou que não mantém uma boa relação com suas ex-namoradas.