Joselma se revolta com emoji negativo no BBB: 'Tenho brilho até no butico'

Joselma ficou indignada ao ver que havia recebido emojis negativos no Queridômetro do BBB 25 (Globo) esta quarta (5).

O que aconteceu

A sister almoçava com outros participantes quando notou os emojis ruins para ela. Joselma esbravejou, e pediu que o autor se identificasse.

Joselma: "Por que não vem na minha cara, hein, com essa p*rra? Aí eu vou ter motivo pra discutir com esse caralh* e mostrar quem eu sou! Mala é o caralh*! Quem me botou de mala deve ser a maior mala da casa! E quem estiver de coração partido, que continue partido e tome no c*!".

Gabriel: "A senhora tomou um coração partido e um biscoito".

Joselma: "E biscoito é o quê?".

Gabriel: "De biscoiteira...".

Joselma: "Eu sou é gostosa! Quem botou biscoito está com inveja da minha luz e do meu brilho. Quer ser igual a mim e não pode! A inveja é triste, meu amor. Eu tenho brilho até no butico! E quem estiver com coração partido que se lasque, que continue com o coração partido. Agora diga na minha cara para a gente brigar ali, no ao vivo, na segunda-feira. Chamei! A pessoa fica se escondendo... Quero saber quem é esse personagem".

