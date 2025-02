Joselma ameaça briga se for para Tá Com Nada no BBB: 'Vai ter confusão'

Joselma prometeu briga se os participantes do BBB 25 (Globo) forem para o Tá Com Nada.

O que aconteceu

Na área externa, a sister conversou com Gabriel sobre a possibilidade de irem para o Tá Com Nada. No castigo, todos os participantes perdem as "regalias" e têm uma quantidade de comida limitada para comer. Isso acontece quando alguém comete uma infração grave.

Joselma: "A questão da comida, aí você vai ver. Eu não sou morta de fome, não. Mas tem que ter consciência, porque se é muita gente e é tudo limitado, então vamos pensar no outro. Eu tenho problema de estômago, eu não posso passar do horário de comer. Tenho que comer pelo menos alguma coisinha, senão [meu estômago] dói. É uma dor horrível, só eu sei. Então não adianta. Eu vou brigar por isso. Vai ter muita confusão se eu, somente com uma estaleca durante um mês, me lascar por causa de uma turma, um bando de irresponsável. Aí vão ver meu outro lado!".

